Tymczasem w TVP wyemitowali... WYWIAD Z PSEM! "Odpowiadał" nawet na pytania

Treści emitowane na antenie Telewizji Polskiej nierzadko prowokują zacięte dyskusje zarówno w mediach, jak i wśród internautów. Nie jest tajemnicą, że zazwyczaj najwięcej emocji wśród internautów wzbudzają kolejne wydania "Wiadomości" czy kolejne wpadki w "Pytaniu na śniadanie". Ostatnio uwagę Polaków dla odmiany zwrócił jednak jeden z odcinków programu "Rola życia". Wszystko za sprawą dość niecodziennego wywiadu, za to z wyjątkowo sympatycznym gościem.

TVP nakręciła wywiad z psem. Odpowiadał na pytania Laury Łącz w programie o aktorach

Emitowany na antenie TVP3 program ma na celu promocję teatru oraz filmu, jego gośćmi są zaś (zwykle) polscy aktorzy, którzy przed kamerą opowiadają o kulisach swojej pracy. Prowadzącą formatu jest znana m.in. z roli w "Klanie" Laura Łącz. Do tej pory w programie gościli m.in. Kazimierz Kaczor, Bohdan Łazuka czy Emilia Krakowska. Ostatnio gospodyni show stanęła jednak przed dość oryginalnym wyzwaniem. W 39. odcinku "Roli życia" aktorka przeprowadziła bowiem wywiad... z psem.

Gościem Łącz był wówczas sympatyczny owczarek niemiecki wcielający się w tytułową rolę w serialu "Komisarz Alex". Choć rozmowa została wyemitowana 1 kwietnia, tak więc była raczej jedynie primaaprilisowym żartem, to czworonóg wcale nie został potraktowany inaczej niż pozostali występujący w programie aktorzy. Podczas trwającego ponad 20 minut wywiadu owczarek zasiadł na przykład na specjalnej sofie naprzeciwko prowadzącej, Łącz zadawała zaś pieskowi prawdziwe pytania oraz wsłuchiwała się w jego "odpowiedzi", okazjonalnie przytakując głową. Listę poruszonych w rozmowie tematów piesek dostarczył gospodyni programu osobiście - przynosząc ją w pyszczku na początku spotkania.

Dziękuję bardzo. Chcesz zobaczyć pytania, jakie mam? Wybierz sobie - zaczęła rozmowę Łącz, głaszcząc swego gościa.

Jeśli mogę, to może to... Wiesz co, w zasadzie pytaj, o co chcesz - "odpowiedział" pies.

Goszczący w programie czworonóg rozmawiał rzecz jasna z Łącz głosem aktora, który wyraźnie wczuł się w swoją rolę - okazjonalnie wtrącał nawet do wypowiedzi odgłosy przypominające te wydawane przez psy. Prowadząca podczas rozmowy zapytała swojego gościa m.in. o to, co zdecydowało, że został psim aktorem, czy brał udział w jakimś castingu oraz, czy jego zdaniem zawodowi aktorzy mogą się czegoś od tych psich. Próbowała także dowiedzieć się, czy czworonóg jest spokrewniony z Szarikiem.

Wywiad z psem w TVP. Internauci komentują

Choć rozmowę Laury Łącz z psem wyemitowano 1 kwietnia, w późniejszych dniach jej fragmenty obiegły również media społecznościowe. Internauci nie pozostawili rzecz jasna niecodziennej rozmowy bez komentarza.

Na to idą miliardy na TVP; Nie wierzę. Obejrzałem 10 sekund, żeby zobaczyć, czy to na serio; Do kompletu misji publicznej TVP brakowało nam tylko wywiadu z psem. Teraz mamy komplet - komentowali internauci.

Zobaczcie fragment wywiadu Laury Łącz z psem. Na to idą pieniądze z abonamentu?

