Tymek SPODZIEWA SIĘ DZIECKA. Partnerka rapera podzieliła się szczęśliwą nowiną na Instagramie

Akurat to że nie powinno się tatuowac w ciąży to prawda. Jestem lekarzem i ostatnio był u nas taki przypadek, młoda kobieta koło 25rz już miała 2 może 3 tatuaże zrobiła sobie kolejny. Skończyło się po pierwsze sepsa a dodatkowo uogolniona reakcja alergiczna na barwnik który jest podawany pod skórę w rezultacie duszność, silny obrzęk gardła. Dziewczyna wyleczyla się w 2 tyg lezenia w szpitalu ale po pierwsze dwie doby byla w barxzo ciezkim stanie , a gdyby była w ciąży to żadnego z tych leków które dostała nie wolno podawać w ciąży A trzeba by było podać ryzykując uszkodzenie płodu. Także odradzam wszystkim tatuaże w ciąży. I w ogóle ktoś kto robi taki tatuaż widząc kobietę w ciąży powinien być ukarany.