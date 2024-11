Anna Wendzikowska dokazuje na pokładzie luksusowego wycieczkowca

zgłoś do moderacji

zero klasy, te wycieczkowce są jak wielkie miasta, wyrzucają do mórz i oceanów dziesiątki tysięcy ton śmieci zatruwając faunę i florę podwodnego świata, jak ci nie wstyd kobieto taplać się w luksusach kosztem przyrody, chrońmy naszą planetę bo przyszłe pokolenia nie będą miały co zbierać