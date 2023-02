U Lewandowskich jednak rysy: Anna przyznaje, że Klara i Laura się kłócą... (FOTO)

Anna Lewandowska od jakiegoś czasu układa sobie życie w Barcelonie, starając się też zyskać sympatię tamtejszych mediów. Niedawno aspirująca hiszpańska celebrytka udzieliła nawet wywiadu "Mundo Deportivo", w którym to opowiedziała nieco o swojej codzienności w Hiszpanii. Nie zabrakło również wspomnień z przeszłości. Ann wspomniała między innymi o tym, że gdy miała 12 lat, ojciec porzucił ich rodzinę, a wychowanie dzieci spoczęło na barkach mamy. Trenerka zareklamowała się również, mówiąc, że "przyjazd do Barcelony był spełnieniem marzeń" i zapewniała, że już uczy się języka hiszpańskiego.

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu "Mundo Deportivo"

Zawsze mówię, że Polacy mają potencjał, by być jak Hiszpanie, ale brakuje nam słońca. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu mieszkać, a nauka hiszpańskiego sprawia mi przyjemność. Dzień, w którym Robert został zaprezentowany jako nowy zawodnik Barcy na Camp Nou, był wyjątkowy i emocjonalny. Wzruszyłam się do łez. Cules sprawili, że poczuliśmy, że jesteśmy we właściwym miejscu - opowiadała.

Nie samymi wywiadami jednak żyje Ann. Celebrytka jest również niezwykle aktywna na Instagramie, na którym udało jej się zbudować imponującą społeczność. W sieci obserwuje ją bowiem ponad 4,9 miliona internautów. Lewandowska dba również o to, by obserwatorzy mieli okazję poznać ją z nieco bardziej prywatnej strony. Ukochana Roberta co jakiś czas organizuje więc sesje Q&A, w której to fani mogą zadawać jej rozmaite pytania.

Anna Lewandowska opowiada o kłótniach w domu

Jakiś czas temu jeden z internautów zagadnął Anię, czy jej córki czasami się ze sobą kłócą. Wszak celebrytka serwuje swoim obserwatorom kadry z idealnego życia, pokazując sielskie, rodzinne obrazki, a obserwatorzy zachodzą w głowę, czy naprawdę zawsze jest tak różowo. Okazało się, że nie do końca...

Oczywiście jak to w rodzeństwie. Zdecydowanie wole je w tej wersji - odparła Lewandowska, publikując przy okazji zdjęcie spacerujących za rękę Klary i Laury.

Mimo że Ann chroni wizerunek dzieci, to od czasu do czasu wrzuca zdjęcia córek, dbając o to, by ich twarze chociaż częściowo pozostawały zasłonięte. Lewandowska kilkukrotnie w swoich relacjach zachwycała się dziewczynkami, prezentując w sieci ich rozmaite zdolności.

Myślicie, że kiedyś opowie i o tych kłótniach?

