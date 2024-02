U Markowskiej i Wojewódzkiego jednak KRYZYS? Nie spędzili razem walentynek. Modelka bawiła się z INNYM MĘŻCZYZNĄ! (FOTO)

Udział w "Top Model" co prawda nie sprawił, że Anna Markowska podbija dziś zagraniczne wybiegi, jednak na dobre otworzył jej drzwi do polskiego show biznesu. Obecnie 31-latka sprawdza się w roli influencerki, która interesuje media głównie za sprawą swoich spraw uczuciowych. Od ponad roku łączona jest bowiem z Kubą Wojewódzkim. Choć to, co ich łączy, było początkowo owiane tajemnicą, z miesiąca na miesiąc zakochani stawali się coraz bardziej wylewni. Showman zaczął nawet przebąkiwać o ślubie.