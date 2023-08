U Rubików w Miami bez zmian: pies delektuje się lodem, a Agata z Piotrem zdają CIĘŻKI EGZAMIN (FOTO)

Minął już tydzień od kiedy Agata i Piotr Rubikowie opuścili Polskę i polecieli do Miami , gdzie rozpoczęli nowy etap w swoim życiu. Małżeństwo wszystko skrzętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Zdążyli się już pochwalić swoim luksusowym apartamentem i ogromnymi zakupami . Rzeczywistość bywa jednak brutalna, ponieważ zakochany czekał ciężki sprawdzian .

Agata i Piotr dowiedzieli się, że polskie prawo jazdy jest aktualne w Stanach Zjednoczonych tylko przez trzy miesiące. Dlatego też musieli ponownie podejść do egzaminu umożliwiającego im prowadzenie pojazdu w Miami. Żona muzyka nie omieszkała poinformować o tym swoich fanów.

Agatę i Piotra Rubików czekał ciężki test

Z polskim prawem jazdy można jeździć do trzech miesięcy (podobno). Żeby otrzymać amerykańskie prawo jazdy musimy zdać egzamin teoretyczny i zaliczyć test teoretyczny na placu manewrowym. Część teoretyczna składa się z 50 pytań, żeby zdać musimy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 40 z nich w ciągu 60 minut - napisała na Instagramie.

Na szczęście influencerka zdała egzamin teoretyczny śpiewająco. Po obwieszczeniu wesołej nowiny swoim obserwatorom, cała rodzina wybrała się na zasłużoną nagrodę. Tego dnia towarzyszył im pupil, która lada moment będzie "obchodził" urodziny. Mając tyle okazji do świętowania, Rubikowie udali się do lodziarni, która oferuje specjalne lody dla psów. To właśnie tam Agata, Piotr, Helenka, Alicja i pies zajadali się mrożonym przysmakiem.