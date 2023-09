Ubrania w stylu gwiazd. Dla każdego i… na każdą kieszeń!

Odkąd Coco Chanel wylansowała małą czarną, a Alexander McQueen przełamał modowe tabu, pokazując kryształowe czaszki, mogło być tylko lepiej. Dziś ubrania nie pełnią wyłącznie użytkowej funkcji. Są dziełami sztuki, okazją do wyrażenia kreatywności, ale jednocześnie pozwalają czuć się komfortowo w każdej sytuacji. W zależności od nastroju możemy poczuć się jak gwiazdy czerwonego dywanu albo po prostu być sobą. Zasada jest prosta: miksujemy do woli.

Stylizacje total black

Jednym z ostatnich trendów kolorystycznych jest czerń. Odcień ten wydaje się oczywisty, ale to tylko pozory. Mnóstwo osób zarówno ze świata show-biznesu, jak i spoza niego, wybiera ubrania total black. W istocie czerń opanowuje trendy uliczne, a propozycje znanych marek zachwycają ponadczasowością. W jesiennej kolekcji H&M Studio A/W23 nie brakuje szyku, a także mrocznego blasku inspirowanego postaciami z horrorów. Każda fashionistka będzie mogła połączyć elementy neo-noir z barokiem i modą końca lat 90.

Wysoka jakość materiałów

Kolekcja H&M Studio A/W23 opiera się na trwałych, wysokiej jakości materiałach, z których większość jest wykonana w sposób bardziej zrównoważony. W składzie takich ubrań, jak kurtki, płaszcze czy koszule, znajdziemy m.in. Tencel czy poliester pochodzący z recyklingu. Jak wiemy, wybór odzieży tworzonej z tkanin odnawialnych to przyszłość. I do dosłownie. Ponieważ ochrona naszej planety to niezwykle ważny temat, warto wcielać w życie dobre praktyki. Jedną z nich może być wybieranie ubrań świadomie i odpowiedzialnie.