Uchodziła za pierwszą polską Barbie. Potem ZNIKNĘŁA z show biznesu. Pamiętacie jeszcze Anellę?

Kilka lat temu Anella regularnie gościła w programach śniadaniowych i na imprezach branżowych. Aktywnie prowadziła też Instagrama, przez co tylko zyskała na popularności. Jednak jej kariera w polskim show biznesie zakończyła się tak szybko, jak zaczęła. Negatywne opinie i komentarze, które czytała na swój temat, spowodowały, że podjęła decyzję o wycofaniu się z mediów społecznościowych i ograniczeniu obecności w przestrzeni publicznej.

Anella była polską Barbie. Czym się obecnie zajmuje?

Jednak w lipcu 2018 roku celebrytka nagle zniknęła z mediów społecznościowych. Najpierw usunęła wszystkie zdjęcia, a później cały profil. Podobno jej zniknięcie miało związek z bolesnym rozstaniem z Adrianem Prokopowiczem. Na co dzień to właśnie on jej kibicował.