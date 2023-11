Uczestnicy "Squid Game: Wyzwanie" przypłacili udział w programie ZDROWIEM. Teraz chcą POZWAĆ Netfliksa!

Jeszcze przed premierą drugiego sezonu bijącej rekordy popularności produkcji, powstał pomysł stworzenia teleturnieju opartego o zasady gry znanej z serialu . Oczywiście jest on pozbawiony najbardziej drastycznego elementu, jakim było zabijanie uczestników odpadających z rywalizacji. Mimo tego twórcom nie udało się uniknąć sporych kontrowersji .

Uczestnicy "Squid Game: Wyzwanie" doznali obrażeń w trakcie nagrań

Zgodnie z serialowym pierwowzorem w netfliksowej "zabawie" wzięło udział 456 uczestników walczących o najwyższą nagrodę pieniężną w historii teleturniejów , wynoszącą dokładnie 4,56 mln dolarów . W celu ich zdobycia muszą wykazać się sprawnością fizyczną, umiejętnością logicznego myślenia oraz zdolnością do zawierania strategicznych sojuszów.

Osoby biorące udział w "Squid Game: Wyzwanie" przedstawiają tę sprawę zupełnie inaczej. Z ich relacji wynika, że na planie dochodziło do licznych przypadków zasłabnięć i omdleń, a zdjęcia powstawały w ekstremalnie niskich temperaturach, przez co "nie czuli palców stóp". Ponadto podczas gier nie mogli wychodzić do toalety ani nalewać sobie wody.