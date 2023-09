Uczestnicy "Top Model" poddani metamorfozom. Było gorąco: "Jak Helga. To wygląda jak jakiś KONDOM". Z programu odpadły DWIE OSOBY

Zbyszek 48 min. temu zgłoś do moderacji 37 1 Odpowiedz

Sofia przeszła przyspieszony kurs dojrzewania. A potem wygłosiła bardzo ciekawy wywód na temat filarów ludzkiej tożsamości - co sprawia, że jesteśmy sobą, że my to my - pomimo zmian, jakie w nas zachodzą?