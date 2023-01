Uczestnik "Kuchennych rewolucji" w Inowrocławiu zabił 10-letnią córkę. Osoba z TVN KOMENTUJE

faust 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kamil Durczok podobnie, jak Magda Gessler miał problemy z kontrolowaniem emocji na wizji, za to wyleciał z pracy, został "przypadkowo" nagrany przez technicznego. Jeżeli władze stacji nie wiedzą, jak się prowadzi programy "kuchenne rewolucje" - nich idą na przeszkolenie do stacji w Wielkiej Brytanii. Pani Dowbor przed objęciem prowadzenia "Nasz Nowy Dom" też została przeszkolona. Dopiero tam przejrzała na oczy ile nieszczęść spada na biednych ludzi i rząd nie kwapi się do pomocy. Poniżanie przez Gessler ludzi, którzy się jej nie podlizują jest widoczne w każdym odcinku, widocznie stacja pochwala lizusostwo i nękanie, a gdy dochodzi do tragedii - to jest wina chorego, nie stacji. Jeżeli nic się nie zmieni - stacja TVN straci telewidzów, a te ich reklamy zachwalające samych siebie z uśmiechniętymi buźkami, to dopiero jest obłuda...