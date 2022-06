Ukochana uczestnika brytyjskiego "X Factora" zmarła w dniu ich ślubu. "Nigdy nie dotarliśmy do ołtarza"

Nie mogę uwierzyć, że piszę te słowa, ale moja droga Dani – moja najlepsza przyjaciółka, moje wszystko i więcej, miłość mojego życia – odeszła we wczesnych godzinach w sobotę rano, 18 czerwca. Dzień, który miał być najszczęśliwszy w naszym życiu, zakończył się nieodwracalnym bólem. Czuję się, jakbym wypłakał ocean łez. Nigdy nie dotarliśmy do ołtarza, nie mogliśmy wypowiedzieć naszych przysiąg czy zatańczyć pierwszego tańca, ale wiem, że ty wiesz, iż byłaś moim całym światem i najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła, Danielle. Będę nosił tę obrączkę, którą zawsze miałem nosić jako znak mojej bezwarunkowej miłości do ciebie – czytamy we wpisie wokalisty.