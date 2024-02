Uczestnika "The Voice Senior" ujawnia prawdę o show TVP. Mówi, jak zachowują się jurorzy. Nie wszyscy budzą jej sympatię: "OBERWAŁO MI SIĘ"

Piąta edycja programu "The Voice Senior" powoli chyli się ku końcowi. Skład show TVP jest coraz skromniejszy, jednak jurorzy są coraz bliżej wyłonienia kolejnego "najlepszego głosu w Polsce" wśród seniorów. Talent i zaangażowanie uczestników oceniają w tym sezonie Halina Frąckowiak, Maryla Rodowicz, Tomasz Szczepanik oraz Alicja Węgorzewska . Niektórym z nich wyraźnie udzielają się emocje.

Uczestniczka "The Voice Senior" obnaża kulisy show TVP. Tacy naprawdę są jurorzy

Jedną z kandydatek do głównej wygranej jest obecnie Barbara Szymańska, która na co dzień mieszka w Chicago. Kobieta przez wiele lat przyjaźniła się z Violettą Villas i gościła nawet na jej ślubie. Nic zatem dziwnego, że szybko zainteresowały się nią media, a "Fakt" zapytał ją o kulisy popularnego programu w tym to, jakie naprawdę jest jury.