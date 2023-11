Udało jej się zrzucić prawie 60 KILOGRAMÓW. 26-latka znalazła PASJĘ, która pomogła jej schudnąć. Co robi? (WIDEO)

Pod wpływem impulsu zamówiła rurę do pole dance

Miałam nadzieję, że po prostu wskoczę na rurę i zacznę się na niej kręcić. Okazało się, że to nie takie proste. Na YouTube zobaczyłam jednak kobietę, która była nawet grubsza ode mnie, a mimo to radziła sobie z tańcem na rurze - wspominała.

Obecnie Jessica nadal kontynuuje swoją pasję do tańca na rurze. Regularnie ćwiczy, nawet do sześciu razy w tygodniu, poświęcając na to od 20 minut do godziny.