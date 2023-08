Ujawniono, jak Katarzyna Cichopek zareagowała na wywiad byłej partnerki Marcina Hakiela. "Słowa Dominiki bardzo ją ZASKOCZYŁY"

Dziecinada 33 min. temu zgłoś do moderacji 35 2 Odpowiedz

Kiedyś rzucił mnie facet, który będąc ze mną w związku bardzo brzydko opowiadał mi o swojej byłej która go zostawiła. Ogolnie myslalam ze to straszna wiedzma. Ale jak mnie rzucił i poczułam się wykorzystana poczułam w tym samym momencie niesamowita sympatię wobec tej byłej która chcial przedstawić w złym świetle. Nawet przez moment pomyślałam żeby się do niej odezwać, obgadać go, wymienić doświadczeniami a najlepiej żeby nawiązać kontakt przez media społecznościowe żeby on widział ze się zakumplowalysmy i poczul się zaniepokojony tym ze powymieniamy się informacjami i zweryfikujemy różne rzeczy które opowiadał. A potem otrzezwialam i zrozumiałam jakie to infantylne i głupiutkie i ze tylko dam mu satysfakcję ze jest w centrum uwagi i ze próbuję mu dokuczyć. Tak więc drogie panie, nie bawcie się w to, zdradzacie tym samym ze w jakimś stopniu na nim wam zależy a nie ze macie to już za sobą.