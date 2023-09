Ujawniono przyczynę rozwodu Joe Jonasa i Sophie Turner: Aktorka prowadziła ZBYT IMPREZOWY styl życia

Megi 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kobieta jest aktorką, chodzi na eventy bo musi. Skąd to przekonanie że jak ma dzieci to już musi siedzieć ciągle w tym domu? Nawet jak gdzieś wyszła z przyjaciółmi, czy choćby zachlala, to sorry ale przecież w tym czasie dzieci były zaopiekowane. Żeby nie było ja nie pochwalam patologii, matką pijana, ojciec zacpany a dzieci w rodzinie zastępczej ale takie demonizowanie kobiety bo się zabawiła to już przesada. Jest młoda, ma karierę, pieniądze, to ma teraz 21 lat sterczeć ciągle w domu? Kardashian czy ta jej siostra Kylie ciągle gdzieś łażą i nikt im wyrzutów nie robi.