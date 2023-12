Ujawniono szczegóły pogrzebu i ostatnią wolę Gabriela Seweryna. Na ceremonii ZABRAKNIE bliskiej mu osoby

Pogrzeb Gabriela Seweryna. Na uroczystości może zabraknąć matki projektanta

Cieszę się, że to ja będę wykonywać te zdjęcia, chociaż będzie to dla mnie emocjonalnie trudne. Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat - wyjawiła "Faktowi" Anna Hamza, przyjaciółka Gabriela Seweryna