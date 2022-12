Ujawniono, w jakich miastach fraza "Iwona Wieczorek" była NAJCZĘŚCIEJ wyszukiwana w Google. Zaskakujące wnioski...

Maria 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A czy ktoś wie coś o tej Joannie, która ma być tym prawdziwym numerem tożsamym, który wzięła na siebie ta Anna Daniel? Ona była stręczycielką? Może to była zaplanowana akcja, żeby uprowadzić Iwonę wtedy właśnie? A może mieli to w planach, tyle że późniejszych, plan był z grubsza opracowany, ale nie w szczegółach, dlatego Paweł tak wydzwaniał. Iwona nagadała Turczyńskiemu i ten się wystraszył, bo to facet bezjajeczny. I akcja musiała zostać przyspieszona. Nie bez powodu były chłopak próbował czegoś się o Iwonie dowiedzieć od Joanny, ten Artur. Wiecie o niej coś więcej, oprócz tego, że ma firmy z Pawłem P., salon paznokcia? Z kim jest spokrewniona? Może ona była jeszcze przed Blanią, przed The Roof? Taka poprzedniczka Blani, która miała dostarczyć dziewczyny? Wiele się kręci wokół niej teraz, a u Szostaka tak naprawdę jest wspomniana w dalszych rozdziałach właśnie w kontekście Artura.