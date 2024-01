Ujawniono zarobki dziennikarzy pracujących w Polskim Radiu: Anna Popek, Michał Rachoń i inni zgarniali zawrotne sumy!

Leni 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Miesięcznie czy rocznie? Bo nie wyjaśniono w treści. Np 50 tys brutto to 35 tys netto na 12 miesięcy to ok 2,5 tysiąca /miesiecznie. Praca raz w tygodniu ok ale stres bo słucha Cie 50-100 tys słuchaczy. To nie jest praca biurowa, nie każdy potrafi nawijać na żywo bez zająknięcia się. Bądźcie obiektywni.