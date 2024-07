Ukochana gwiazdora "Gogglebox" pokazała się w wyjątkowo SKĄPYM bikini. Fani oszaleli na jej widok. "Kobieta petarda" (FOTO)

Gosia 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 8 Odpowiedz

Ale ból d...y macie kochani rodacy. Jakby siedziała na kanapie i wpier.... kąski jak pewnie niejeden z Was, to pewnie nie "naraziłaby" się na hejt. W obecnych czasach zbyt widoczna uroda, ładna wypracowana figura nie jest mile widziana. Owszem cycuchy zrobiła ale na całą resztę swojego wyglądu musiała popracować na niejednym treningu. Nie każdemu to przychodzi łatwo, jeden z natury jest szczupły i robi formę z palcem w nosku, inny z uwagi choćby na schorzenia choćby zamieszkał na siłowni nie chudnie. Nie można tak, każdy z nas powinien porównywać się do samego siebie i oceniać siebie.