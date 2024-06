Ukochana Marcina Hakiela pochwaliła się zdjęciem w bikini z czasów, gdy miała 18 lat: "Proszę nie oceniać mojej miny" (FOTO)

Anka 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Co to znaczy "proszę nie oceniać mojej miny"? To znaczy ,że co mamy oceniać? Ciało w bikini. Zwracam uwagę, że tym niefortunnym, w tym przypadku komentarzem, osoba ta chyba daje nam do zrozumienia, że mamy oceniać jej sylwetkę w bikini. Żaden szowinista lepiej by tego nie wymyślił. I to w dobie gdy konkursy miss wycofują się z prezentacji kandydatek w strojach kąpielowych. Sama to sobie robi.