Ukochana Marcina Hakiela zdradza szczegóły POCZĄTKU ZWIĄZKU i oznajmia: "Ja to nie Markle, która nie wiedziała, kim jest rodzina królewska"

We wtorek partnerka Marcina postanowiła zaangażować swoich obserwatorów i zorganizowała tzw. Q&A , podczas którego internauci mogli zadawać "tylko nietuzinkowe, odważne pytania". Wśród nadesłanych zagadnień znalazły się i te dotyczące szczegółów ich pierwszej randki . Okazuje się, że pierwsze spotkanie miało miejsce w kawiarni, a sama zainteresowana wspomina je czule.

Dominika zdradza szczegóły początku związku z Marcinem Hakielem

Z kolei inny dociekliwy internauta zapragnął dowiedzieć się, czy Dominika wiedziała o celebryckim życiu Hakiela . Jak wyznała ukochana Marcina, już jako dziecko oglądała jego "dzikie pląsy" w "Tańcu z Gwiazdami". Niemniej jednak nie był on dla niej obiektem westchnień. Dopiero po rozwodzie z Katarzyną Cichopek zaczęła sobie o nim "przypominać" .

Wiedziałam, kim jest Marcin, ale niespecjalnie interesowałam się nim i jego poprzednim życiem. Oglądałam go jako 10-latka w "Tańcu z Gwiazdami", później przypomniałam sobie o nim, jak był już wolny i widziałam jego wywiady... A później to widziałam go już u siebie na kanapie - wyznała.