Ukraiński muzyk grał na bulwarach w Warszawie, gdy zauważył go... Chris Martin z Coldplay! Dał mu bilet na koncert (WIDEO)

W miniony piątek do Warszawy zawitał jeden z najpopularniejszych zespołów świata - Coldplay. Na Stadionie Narodowym zebrały się tłumy, aby wraz z Chrisem Martinem zaśpiewać największe hity takie jak: "A Sky Full of Stars", "Fix you", "Paradise", "The Scientist" czy "Viva La Vida". Brytyjczycy jeszcze przed rozpoczęciem trasy zapowiadali, iż chcą dać "największe show na świecie", co prawdopodobnie im się udało, patrząc na to, co działo się na scenie.