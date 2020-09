Ula Chincz chwali się efektami ciążowej sesji. Fani: "Wyglądasz jak KSIĘŻNA DIANA" (FOTO)

Paulina 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Na mnie robi pozytywne wrażenie. Bardzo lubię oglądać jej filmy. Są profesjonalne, bez nadęcia, w jej przytulnym domu, w otoczeniu zwierzaków, udziela ciekawych porad nie takich typowo youtubowych tylko tak po swojsku. Wiele z jej filmów nie jest sponsorowanych i nie pojawiają się te same reklamy jak u większości. Rzetelnie opowiada o produktach a jej seria prezentowa nie jest za 300 zł tylko jak kupić fajny pomysłowy prezent za 30 zł. Jest uśmiechnięta i pogodna. Tłumaczy kobieta które jeszcze tego nie wiedzą że facet i dzieci też mają ręce i mogą pracować w domu. I podoba mi sie jej podejście do tv. Powiedziała kiedyś że w TV teraz się wygląda a nieważne co się mówi dlatego odeszła i woli realizować się w internecie. I to prawda w TV nie ma już co ogladac a internet daje możliwość znalezienia czegoś dla siebie