Ulubienica Jana Peszka, piosenkarka i aktorka. Kim jest żona Lesława Żurka? (ZDJĘCIA)

Saba 7 godz. temu

W sumie to smutne - próbować reanimować życie zawodowe (bo nie karierę) nagłówkiem, ze paręnaście lat temu było się ulubienicą profesora na studiach, czyli jeszcze przed rozpoczęciem prawdziwego życia zawodowego. To tak jakby 30-tki reklamować tekstem - „piątkowa uczennica, ulubienica pani od matematyki, co się z nią teraz dzieje?”