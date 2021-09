Upojne popołudnie Izabeli Janachowskiej z małżonkiem: lancz w modnej knajpce, romantyczny spacer i przejażdżka rolls-roycem (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że Izabela Janachowska ma teraz wiele powodów do zadowolenia. Celebrytce z powodzeniem udaje się połączyć życie rodzinne z błyskotliwą karierą zawodową, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna koleżanka z branży. Po transferze z TVN-u do Polsatu, gdzie na Izę czekała ciepła posadka prowadzącej w 12. edycji Tańca z gwiazdami, 35-latka tylko ugruntowała swoją silną pozycję w show biznesie.

W natłoku obowiązków zabieganej gwieździe udało się znaleźć czas, by spędzić wtorkowe popołudnie z ukochanym Krzysztofem Jabłońskim. Najpierw małżonkowie wybrali się do jednej z modnych knajp w centrum Warszawy, gdzie uraczyli się wykwintnym daniem. Izabela zamówiła sobie do posiłku drinka aperol spritz, którego sączyła przez rurkę z rozmarzoną miną. Następnie para przespacerowała się jedną ze śródmiejskich ulic i wsiadła do swojego rolls-royca.