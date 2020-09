"Uprzejma" Julia Wieniawa do reporterki wypytującej ją o ślubne plany: "Nie zadawaj mi TAKICH PYTAŃ, KOCHANIE"

Digger 23 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Pytanie było nietaktowne - to prawda. Ale cały szołbiznes jest nieelegancki, oparty na eksploatowaniu życia prywatnego ludzi, którzy zyskali blask i otoczyli się blichtrem dzięki pieniądzom zarobionym na udziale w ludycznych rozrywkach. Przecież pchanie się ludziom na ekrany telefonów z kolejnym 30-sekundowym filmikiem o jedzeniu przez nich śniadania, epatowanie intymnością, wciskanie nikomu niepotrzebnych masażera do półdupka za 200 złotych jest takim właśnie ordynarnym nietaktem. Dziennikarka zadała to pytanie, bo młoda, bez wyczucia jeszcze, takie miała wytyczne od redakcji, łapie punkty, buduje CV ... Nic wielkiego, ale inna młoda, plasująca się wyżej w hierarchii chciała jej kosztem zagrać penerkę, która takie dziennikareczki o niewyparzonych językach zjada na śniadanie. Ośmieszyła ją po prostu. Protekcjonalne "kochanie" wypowiedziane pod adresem innej kobiety zawsze ma posmak poniżenia jednej przez drugą. Solidarność kobiet, phi.