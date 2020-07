Uradowana Joanna Krupa pozuje przed studiem "DDTVN" ze ŚCIĄGĄ NA DŁONI (ZDJĘCIA)

Pod koniec czerwca Joanna Krupa powróciła do Polski, by stawić się na planie dziewiątej edycji Top Model. Choć ze względu na pandemię koronawirusa castingi do programu odbywały się głównie za pośrednictwem internetu, teraz jury może już osobiście poznać uczestników. Premiera show zaplanowana jest na jesień, więc promocja ruszyła pełną parą.