Uradowani Książę Harry i Meghan Markle celebrują miłość na stoku. Kryzysy zażegnane? (ZDJĘCIA)

Nic nie wskazuje na to, by pogłębiające się waśnie z royalsami odeszły w zapomnienie. Harry i Meghan przeszli nad tym do porządku dziennego. Z racji braku nadmiaru obowiązków zawodowych mogli całkowicie poświęcić się przygotowaniom do kolejnej edycji Invictus Games, zawodów organizowanych przez rudowłosego księcia z udziałem poszkodowanych na misjach weteranów wojennych.