Urocza interakcja Kate Middleton z 4-latką stała się hitem sieci. Internauci są zachwyceni: "Widać, że ma podejście do dzieci" (WIDEO)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Kate Middleton i książę William to dziś jedna z bardziej medialnych par reprezentujących brytyjską monarchię. Cieszą się przy tym sporą sympatią Brytyjczyków, co ma z kolei związek z kryształowym wizerunkiem, który od lat starają się pielęgnować.

Kate Middleton gawędzi z 4-latką o warkoczach. Nagranie rozczuliło internautów

Mimo "królewskiej" otoczki, która narzuca pewne zachowania, Kate i William czasem pokazują też bardziej "ludzką" stronę. Tak było przy okazji wizyty księżnej w grupie wsparcia Dadvengers, która działa w Londynie dla ojców i ich dzieci. Tym razem to nie dorośli grali tu pierwsze skrzypce, a właśnie najmłodsi, w czym pomogła im Middleton.

Podobnych krótkich interakcji Kate nawiązała tego dnia kilkanaście, a dzieci zdawały się dobrze czuć w jej towarzystwie. Nigel Clarke , założyciel inicjatywy, przekonywał, że był to dla wszystkich ważny moment.

To był wyjątkowy dzień. Cudownie było zobaczyć, jak księżna rozmawia z ojcami o ich doświadczeniach i wsparciu, jakiego potrzebują.

Podobne wrażenie odnieśli internauci, którzy dali znać, co o tym sądzą w komentarzach pod nagraniem ze spotkania. Wśród morza gratulacji pojawiło się wiele komplementów pod adresem Middleton.

"Widać, że ma podejście do dzieci", "To słodkie, że traktowała ich na równi z dorosłymi", "Urocze", "Jak zawsze nie zawiodła. Dzieci to na pewno doceniły" - czytamy.