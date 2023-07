Urodziła, mając 60 lat. Barbara Sienkiewicz spisała testament i wyjawiła, kto ma zająć się dziećmi po jej śmierci

Magda 48 min. temu zgłoś do moderacji 74 8 Odpowiedz

Z całym szacunkiem do Pani decyzja o dziecku w tym wieku to już naprawdę lekkomyślność. Nie mam nic przeciwko późnemu macierzyństwu, ale granice stawia sama natura i w większości przypadków to po 50tce uniemożliwia kobiecie zajście w ciąże. Właśnie po to by mogła te dzieci jeszcze wychować do pełnoletności. Pani może żyć nawet 100 lat, ale po 70tce siły witalne już nie te. A tu jeszcze tyle lat pozostało.. Brak drugiego rodzica tez jest tutaj kluczowy. Mam nadzieje, ze nie obarczy Pani tych dzieci opieka nad sobą w momencie gdy zaczną wkraczać w dorosłość. 50 lat to już ostateczna granica późnego macierzyństwa jak dla mnie.