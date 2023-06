Urodziła pierwsze dziecko w wieku 53 lat. Mówi, ile ją to kosztowało

Helen próbowała zajść w ciążę dzięki metodzie in vitro. Przeszła łącznie 21 zabiegów, które nie tylko nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale także doprowadziły do rozpadu jej małżeństwa. Kobieta nie poddała się jednak i z nowym partnerem kontynuowała próby zajścia w ciążę, wydając kolejne pieniądze na zabiegi in vitro.