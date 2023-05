Urodziła się, gdy on miał już 25 lat. Dziś są parą i mierzą się z falą hejtu: "Zostawi go i WEŹMIE KASĘ"

Dzieli ich ćwierć dekady

Frank i Dani na TikToku publikują głównie zabawne filmiki dotyczące ich związku i różnicy wieku, która ich dzieli . Pokazują fanom swoją codzienność, dzielą się z nimi swoim uczuciem. Ze śmiechem ukazują różnice, które między nimi są ze względu na ćwierć dekady, która ich dzieli. Ale czasem jest to też reakcja na uszczypliwe komentarze, które pojawiają się pod ich materiałami . Zawsze jednak podkreślają, że ich relacja oparta jest na prawdziwej miłości.

Ich małżeństwo to błąd. Z pewnością go zostawi i weźmie kasę – przepowiadają internauci. – Znam wiele takich sytuacji. Młoda kobieta uwodzi starszego mężczyznę, namawia go na dziecko, a potem facet musi płacić alimenty grubo po sześćdziesiątce.