Uśmiechnięci Keanu Reeves i Alexandra Grant maszerują na Broadway, trzymając się za ręce (ZDJĘCIA)

Jej atuty to wzrost i szczupła sylwetka, pewnie charakter. Reszta bardzo marna. I taka jest prawda, nie ma co mnie hejtować, bo same widzicie jak ona wygląda, ale przez wzgląd na Keanu, nikt prawdy tu nie napisze. Też go uwielbiam, ale widzę, że zakochał się we wnętrzu tej kobiety, bo na zewnątrz to dramat. Najważniejsze, że jest szcześliwy, choć jak zauważyliście,wielka szkoda, żetego upragnionego dziecka nie ma, a tak o tym marzył... Może surogatka, Keanu?