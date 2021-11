Uśmiechnięta Iga Świątek w łososiowej kreacji błyszczy na ceremonii poprzedzającej WTA Finals w Guadalajarze (ZDJĘCIA)

Świat zachwycił się Igą Świątek w zeszłym roku, gdy zaledwie 19-letniej wówczas warszawiance udało się zwyciężyć w turnieju Wielkiego Szlema na prestiżowych kortach w Paryżu. Co prawda nastolatka miała już na koncie kilka sukcesów, jednak to właśnie zdobycie tytułu mistrzyni Roland Garros przyczynił się do przełomu w jej karierze. Niestety, już tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie okazały się dla niej zbyt szczęśliwe...