Muśnięta jerozolimskim słońcem Katarzyna Cichopek odbiera dzieci ze szkoły z plecakiem za ponad 14 tysięcy, prezentując szeroki uśmiech (ZDJĘCIA)

Dlaczego wy wszyscy widzicie tylko złą stronę ich związku??W mediach piszą i oceniają ich hipokryci,którzy sami w życiu codziennym nie sa nieskazitelni.Wyzwiska i kłótnie tych "idealnych" małżeństw słychać przez ściany...a pracując w handlu co ja sie nasłucham obelżywych uwag do współmałżonków a szczególnie skierowane do dzieci.Ja uważam,że ludzie nie mogą znieść myśli,że oni wbrew wszystkiemu i wszystkim walczą o to by być szczęśliwym....a to budzi zazdrość.Widać to po poście Pauliny...jak ona zazdrości Kasi tej wyprawy do Jerozolimy...