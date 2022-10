Uśmiechnięta od ucha do ucha Katarzyna Skrzynecka pozuje na ściance u boku MĘŻA i CÓREK (ZDJĘCIA)

Katarzyna Skrzynecka jeszcze przed uroczystą premierą, a właściwie w jej trakcie, przemówiła do fanów na Instagramie. Wówczas to obserwatorzy mogli podejrzeć, jak będzie prezentować się na scenie. Kasia pokazała się bowiem w czarnym wdzianku z ozdobną kokardą we włosach i z mocnym makijażem.