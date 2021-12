Uspokajamy: Małgorzata Rozenek JUŻ WRÓCIŁA na Instagram. Wytrzymała kilka dni... "Jest mi tak cudownie bez telefonu"

Mimo że Małgorzata Rozenek dzierży tytuł naczelnej polskiej trendsetterki, nie można jej również odmówić przynależności do nieoficjalnego grona największych miłośniczek podróży. Na co dzień bizneswoman para się prowadzeniem butiku oraz angażowaniem się w kolejne współprace na Instagramie, więc nic dziwnego, że po roku intensywnego pielęgnowania kariery Gonia zafundowała sobie i najbliższym należyte wakacje .

Perfekcyjna Pani Domu zaraz po rodzinnej wigilii, która na prośbę Małgosi odbyła się kilka dni przed tradycyjną datą, spakowała wakacyjne ubrania do walizek, udając się z Radkiem i trzema pociechami na lotnisko. Ku niezadowoleniu wiernych fanów Rozenek zamiast od razu po przylocie opisać podróż i szczegółowo pokazać (z pewnością luksusowy) hotel, zniknęła z mediów społecznościowych na dobrych parę dni .

Kocham niewiarygodnie Tajlandię, to drugie dla mnie po Polsce miejsce do życia. Kocham wszystko tutaj, ludzi, pogodę, klimat, zapach, masaże, jedzenie. Jest tu najcudowniej na świecie. Tutaj słońce jest miłe, czujesz, że jest słońce, ale nie masz poczucia przytłaczającego gorąca. Tu jest takie miłe, omiatające ciało ciepłe powietrze. Byłam w najlepszym SPA, w jakim byłam w swoim życiu, a uwierzcie mi, chodzę do SPA wszędzie, nawet w Gruzji, i naprawdę, przeżycie jakie tam było, było tak niesamowite - upajała się luksusami celebrytka.