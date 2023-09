Utytułowano ją "najbrzydszą panną młodą na świecie", po fali krytyki prawie się rozwiodła. Dziś wygląda jak zupełnie INNA OSOBA (FOTO)

Elena i Boris doświadczyli na własnej skórze, że rozpoznawalność nie zawsze jest przyjemna. Gdy kilka lat temu zdecydowali się opublikować ich zdjęcia ślubne na Facebooku, nie spodziewali się, że wywoła to w sieci takie poruszenie. Zdjęcia szybko obiegły internet, a komentarze nie przemawiały na ich korzyść.

Nazywali ją "najbrzydszą panną młodą". Niemal zniszczyli jej małżeństwo

W licznych wpisach Elena została okrzyknięta "najbrzydszą panną młodą na świecie", co z pewnością nie było tym, czego oczekiwali po udostępnieniu swoich zdjęć. Wiele lat temu ślubne fotografie Eleny i Borisa robiły w sieci prawdziwą furorę. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki, krytykując parę za ich rzekome "niedobranie".

Nie oznacza to natomiast, że krytyka nie zrobiła na Elenie wrażenia. Kobieta nie dała za wygraną i postanowiła poddać się spektakularnej metamorfozie. Mimo że para teraz unika mediów społecznościowych, dziennikarzom udało się dotrzeć do jej nowego zdjęcia.

Tak się zmieniła "najbrzydsza panna młoda na świecie". Szokujące zdjęcie

Po drakońskiej diecie, wyczerpujących treningach i kilku operacjach plastycznych, Elena była praktycznie nie do poznania. W ciągu ostatnich 12 lat schudła kilkadziesiąt kilogramów. Jest to efekt nie tylko diety i treningów, ale również operacji zmniejszania żołądka i liposukcji.

Teraz może pochwalić się długimi blond włosami, choć nie wiadomo, czy to efekt operacji, czy może tylko peruka. Elena prezentuje się teraz zdecydowanie inaczej: ma pełne usta i ubiera się tak, aby podkreślić swoją figurę. Nogi dodatkowo optycznie wyszczupla, nosząc na co dzień wysokie obcasy.

Dobrze dzieje się też w jej małżeństwie z Borisem. Para doczekała się dziecka, co zawsze było wielkim marzeniem Eleny. Co więcej, mimo wszystkich przeciwności, do dziś są razem.