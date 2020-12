Uwodzicielski Waldemar Pawlak zapuścił włosy i pochwalił się NOWĄ FRYZURĄ! (ZDJĘCIA)

Zobacz także: #dziejesiewkulturze: Antonio Banderas dostrzega pozytywy zawału. Widmo śmierci zupełnie go odmieniło

Pawlak pojawił się podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w Warszawie, który jest deklaracją współpracy i włączenia się do Narodowego Programu Szczepień. Waldemar błysnął na wydarzeniu długimi lśniącymi, włosami, co z musiało srogo zaskoczyć jego wielbicielki oraz wielbicieli .

Dotychczas Pawlak słynął z konserwatywnych poglądów oraz wyglądu, ale najwyraźniej postanowił nieco podrasować swój "look". Internauci porównują Waldka do latynoskich amantów znanych z małego ekranu, a nawet do Antonio Banderasa!