Uzbrojona w torebkę za 60 tysięcy Joanna Przetakiewicz załatwia sprawy na mieście, wożąc się bentleyem za 2 miliony

zgłoś do moderacji

Joanna perfrkcyjnie udaje bogatą "damę", robi to już ponad 30 lat to ma wprawę! Taka luksus Janoszek, tylko nikt tego nie sprawdzi!🤣 Weszła na salony z Kulczykiem, poznała pewnych ludzi i jedzie na tym wòzku! Ale bidulka przejechała się na kolejnym małżeństwie, mężuś szybko rozchorował się niestety, to pożytku z niego niema!