Sydney Sweeney w bikini

Wszyscy jesteśmy zwykłymi ludźmi mamy lepsze albo gorsze sylwetki ale wszystko to co widzimy teraz w Internecie to jest sztuczny twór tak wygląda prawdziwy człowiek który jest bazą do tego że można się ubrać uczesać pomalować. Wygląda świetnie i świetne jest to że nie poddaje się tej presji bycia uznawana za tak atrakcyjną laską tylko przyjmuje rolę gdzie potraw się tego wyrzec. Naprawdę życzę współczesnym ludziom żeby się ogarnęli i zrozumieli że nie tędy droga.