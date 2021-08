Val Kilmer odsłania kulisy WALKI Z RAKIEM w dokumencie o sobie: "Nie mogę mówić bez zatkania dziury w gardle"

Przed laty Kilmer był jednym z największych gwiazdorów Hollywood. Brawurowo zagrał Jima Morrisona w filmie o zespole The Doors , wcielił się też w postać Batmana.

Teraz można go zobaczyć w filmie pt. "Val", do którego prawa zakupił Amazon Prime Video. Dokument jest reżyserowany przez Leo Scotta i Tinga Poo, a producentami są Kilmer, jego 26-letni syn Jack i 29-letnia córka Mercedes. Jak zapowiadają twórcy, film jest "intymnym spojrzeniem na życie osobiste i zawodowe" gwiazdora "Top Gun", w tym jego walkę z rakiem i powrót do zdrowia.