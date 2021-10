Vanessa z "Hotelu Paradise" przed laty. Tak KIEDYŚ wyglądała koleżanka Blanki Lipińskiej! (ZDJĘCIA)

"Hotel Paradise" w założeniu miał pomagać grupie śmiałków w znalezieniu miłości życia pod okiem kamer. Niestety szybko się okazało, że gwarantuje on raczej krótkotrwałą popularność w mediach i nie ma wiele wspólnego z szukaniem drugiej połówki. Fakt ten najwyraźniej zaakceptowała też prowadząca Klaudia El Dursi .

Niedawno do "Hotelu Paradise" dołączyła nowa uczestniczka. Mowa o niejakiej Vanessie Wietrzyk , która miała mocno namieszać w programie. Podobnie jak w przypadku innych kobiet, które zdecydowały się wziąć udział w popularnym reality show, ma ona oczywiście powiązania ze światem show biznesu. Wyszło bowiem na jaw, że w przeszłości była "ring girl" i... byłą podopieczną Blanki Lipińskiej .

Na co dzień Vanessa zajmuje się fotomodelingiem i prowadzi gabinet kosmetyczny. 22-latka jest też studentką kosmetologii, tak więc kształci się w wykonywanym fachu, a w przeszłości często gościła na galach KSW. To wówczas poznała autorkę "365 dni", a także szereg osób, z którymi do dziś przyjaźni się kontrowersyjna "pisarka".