Vertez zamieszany w głośną aferę. "Jeśli chodzi o obrzydliwość, numer jeden to on, dopiero potem Stuu". Kim jest youtuber?

Ostatnie dni udowodniły, że polscy youtuberzy skrywają wiele mrocznych tajemnic . Afera z groomingiem w tle trwa w najlepsze, a na "giełdzie nazwisk" pojawiają się pseudonimy kolejnych internetowych twórców. W środę do sieci trafił film, w którym Boxdel przyznał się do niektórych niestosownych zachowań wobec nieletnich fanek. Jego gościnią była influencerka, ukrywająca się pod pseudonimem Olciak93 . To właśnie jej wypowiedź na temat Stuu Burtona wywołała prawdziwą lawinę oskarżeń wobec gwiazd polskiego YouTube'a. Choć w ostatnim czasie Olciak zmieniła znacząco swoją narrację, w filmie Boxdela postanowiła ujawnić kolejnego twórcę, który rzekomo ma sporo za uszami. Mowa o niejakim Vertezie .

Sytuacja jest na tyle obrzydliwa, że miałam wtedy 13 lat. Jest to jasno napisane w naszych rozmowach. Napisałam mu, że ty masz 22 lata, ja 13, a on na to, że "rocznikowo 14". To już nie jest kwestia tego, że on sobie żartował. Nie, on dążył do spotkania, zapraszał do swojego miasta, w którym kiedyś mieszkał i to jest zupełnie inny poziom krzywdy niż głupie żarty. (...) Taka osoba jak Vertez jest po prostu szkodliwa - podkreślała.