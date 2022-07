Victoria Beckham celebruje 23. rocznicę ślubu z Davidem i udowadnia, że ZDARZA JEJ SIĘ UŚMIECHAĆ (FOTO)

Choć pewnie trudno w to uwierzyć, to David Beckham i miłość jego życia są małżeństwem już od 23 lat. Wieloletni związek piłkarza i Victorii Beckham to dla wielu dowód na to, że miłość w blasku fleszy wcale nie musi być skazana na porażkę. Niestety para długo musiała zapewniać cały świat, że ich relacja nie jest wyłącznie przelotnym romansem. Dziś, gdy są razem już ponad dwie dekady, udowodnili to już wystarczająco.