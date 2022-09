Victoria Beckham "JEST ZDRUZGOTANA". Przez konflikt z Nicolą Peltz NIE WIDUJE syna! "To złamało jej serce. Wcześniej byli NIEROZŁĄCZNI"

klasyka_gatun... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak moja teściowa. Jej dyżurny tekst to: "To jest oczywiście twój (wstawić dowolne: pies, samochód, kanapa, dziecko, kot....), ale gdybym to JA miała decydować, to zrobiłabym to tak: (zawsze całkowicie inaczej)." Ona sobie wymyśliła taki układ, którego oczywiście z nami nie miała zamiaru konsultować, że ona będzie nam raz na kilka dni podrzucać obiad, a w zamian za to, będzie rozporządzać całym naszym życiem. Była w ciężkim stanie, gdy jej zakomunikowaliśmy, że nie dość, że nie zamierzamy mieszkac na tym samym osiedlu, to nawet nie zamierzamy mieszkać w tym samym kraju. To była inicjatywa męża. I mąż ma ją z głowy po tym, jak mu całe życie zatruwała i zawracała d, a ja jestem najgorszym złem, bo przecież gdyby nie ja, to on by siedział pod butem mamusi.