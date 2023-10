Victoria Beckham po ponad 20 latach PRZERYWA MILCZENIE ws. Davida i jego rzekomej zdrady: "To był najgorszy okres w moim życiu"

Biba 30 min. temu zgłoś do moderacji 49 1 Odpowiedz

Kobiety szanujcie się. To facet puka na boku,ale to Wy potem udajecie że jest ok,a potem idziecie na terapię i to Wam życie przewraca się do góry nogami.Przede wszystkim bądźcie niezależnie finansowo,zobaczycie jak to diametralnie zmienia sytuację, wielu facetów to hamuje przed zagalopowaniem się i traktowaniem kobiet z lepszej pozycji.Nie chodzi mi tutaj o toksyczny feminizm.Tak- "toksyczny". Wiele z założenia feminizmu zostało wypaczone i wiele kobiet przyjmuje agresywna postawę.Chodzi mo o znanie swojej wartości, stawianie granic,nie pozwolenie nikomu na poniżanie,a to wszystko można w dodatku zrobić w sposób absolutnie nie agresywny. I szczerze, z ręką na sercu,znam kilka par,związków, w których po zdradzie faceta kobiety postanowiły zostać i dać druga szanse...Szczerze,ŻADNA z nich nie jest szczęśliwa.Tam jest dużo napięć,brak zaufania,kłótnie, mimo terapii itd. to walka ze sobą.Oczywiscie facet wychodzi z tego najlepiej. On ma żonkę ktora wybaczyla mimo ze sobie podymal na boku i fajnie mu bylo, ma dom,te kobiety ogarniają właśnie większość spraw łącznie z praniem ich gaci,a potem to jeszcze one latają po psychoterapeutach, bo zawsze znajdzie się jakiś mądry inaczej, co powie " wina leży po środku,jak on poszedł łajdaczyć się na bok,to znaczy, że coś z tobą jest nie tak".Nie zawsze moi Drodzy,wielu facetów nie docenia tego co ma,idą wyrwać byle co często z różnych niskich pobudek.Takze Babki,pokażcie chociaż swoim córkom,że zdrajca nie zasługuje na szacunek i najlepiej go pożegnać, dla dobra swojego i rodziny.