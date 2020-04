Victoria Beckham świętuje 46.urodziny kompilacją "słodkich chwil" z Davidem (FOTO)

xyz 2 godz. temu zgłoś do moderacji 155 7 Odpowiedz

Czy znacie prawdziwe znaczenie słowa celebrytka? Celebryta to nie tylko ,,ktoś znany''. Lepsze określenie na to, to: ,,ktoś znany z tego, że jest znany''. Czyli osoba błyszcząca na ściankach bez talentów. Victoria była w najsłynniejszym girslbandzie w historii, wiele utworów tej grupy, krytycy uznali za klasykę muzyki pop. Victoria była jedną z największych muzycznych gwiazd na świecie w Spice Girls, zanim związała się z Beckhamem. Ponadto świetnie projektuje ubrania, które są światową marką. I to jest Waszym zdaniem, celebrytka? Ona od wielu lat rzadko pojawia się na ściankach i niezwykle rzadko udziela wywiadów, dystansując się od tego całego świata show biznesu, gdzie połowa ludzi jest bez talentów, a uważa się za gwiazdy. Doceńcie proszę talent tych, co go mają i nie nazywajcie ich takim określeniem. Była piosenkarką, a teraz projektantką. Nie jest znana z tego, że jest znana. Ma talent.