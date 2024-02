Victoria Beckham szaleje na parkiecie z Nicolą Peltz do "Wannabe": Internauci nie dowierzają: "Ale się UPIŁA!" (WIDEO)

Na przestrzeni lat Victoria Beckham dokonała niemal niemożliwego i z gwiazdy popu o wątpliwej estetyce przeistoczyła się w uznaną projektantkę mody. Wraz z nową profesją Brytyjka wyrosła też niespodziewanie na ikonę stylu. Jednakowoż pozbycie się łatki "sztywniary", która przylgnęła do niej przed wieloma laty, okazało się ponad jej siły . Efekt jest taki, że do dziś małżonka Davida figuruje w wyobraźni zbiorowej jako emanująca chłodem i wiecznie niezadowolona "Posh Spice".

Victoria Beckham nietrzeźwa na imprezie? Wideo trafiło do sieci

Kilka dni temu Victoria i Nicola miały sposobność, by spotkać się twarzą w twarz, powdzięczyć się do zdjęć na ściance i udowodnić wszystkim dookoła, że ich wyjątkowo medialny konflikt to stare dzieje. Okazją do rodzinnego wystąpienia publicznego była premiera filmu Peltz, w którym dziedziczka astronomicznej fortuny nie tylko zagrała tytułową rolę, ale również go wyreżyserowała. Słynna rodzinka miała więc co świętować.